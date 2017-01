Elke dag tien teksten Jan Rot lezen en je bent gelukkig

Poëzie Jan Rot

#stopdetijd - Bijna alle popteksten en vertalingen.

Stichting Okapi; 304 pagina's;

€19,50.

Hij moest die nummers wel eerst uit het Engels vertalen, want als rocker in de jaren zeventig en tachtig vond hij Nederlands niet interessant. In de gelijknamige liedtekstbundel staat bijna alles wat Rot na 1977 heeft geschreven. De doos met eerdere teksten is door zijn vader per abuis bij het oud vuil gezet.



De Annie M.G. Schmidtprijs was zijn eerste vakprijs, ofschoon recensenten de teksten van Rot en vooral zijn vertalingen veelvuldig hebben geroemd. Eigenlijk zijn dat hertalingen, waarin hij de klank en het ritme perfect vast houdt en de woorden laat sprankelen. Hij zong die liedjes in zijn soloprogramma's of met (oud-Berini) Marjolein Meijers. Ook de musicalproducenten weten Rot te vinden. Hij vertaalde de liedjes van onder meer Tommy en Hair. Niet zelden overtreft hij het origineel: Black boys are delicious wordt Zwart zaad is verslavend.