Een dichtbundel uit het niets op tweede plek bestsellerlijst

Willem van Oranje

Hofman was 14 toen hij met dichten begon; Marthijn Wouters en Aron Brouwer waren 16 en 17 toen ze geïnteresseerd raakten in Willem van Oranje en een profielwerkstuk over hem schreven. Inmiddels is het zeven jaar later en is het profielwerkstuk een biografie geworden (Willem van Oranje, binnen op 37) waarin het beeld van onze onbaatzuchtige en heroïsche Vader des Vaderlands wordt bijgesteld. Conclusie: eigenlijk was Willem een opportunist met dictatoriale trekjes.



Verrassend? Ach, we zien hetzelfde gedrag terug bij een andere loot uit de koninklijke familie: prins Bernhard. Die zou, zo wordt gesuggereerd in de nieuwe faction-thriller van Thomas Ross, betrokken zijn geweest bij een machtsovername in Nederlands-Indië, met het doel er onderkoning te worden. Met een 27ste plaats in de Bestsellerlijst voor De onderkoning van Indië en een dertiende week voor Jolande Withuis' Juliana, blijft er van Bernhard weinig meer over.