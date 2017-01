Donald Trump gooit zijn trouwring het raam uit

6 januari

Om me te prepareren voor de training pak ik na het ontbijt mijn bat. Grote paniek. Hoesje leeg, de inhoud zaterdag laten liggen in de zaal. Een regelrechte ramp, het zweet breekt me uit. Het tafeltennisbat is voor mij een viool, het moet oud zijn, doorleefd, gevoel hebben. Elke bat is anders, een totem, verlengstuk van het lichaam.



Het rendement van een maand training is in gevaar. Ik smeek de goden dat het bat terechtkomt en houd mijn reservebat gereed.



Twee speelsters wachten me op in de zaal, de rest is naar school. Naarstig zoek ik achter de gordijnen, in en op de muurkastjes, onder de tafels. Mijn tolk staat onberoerd toe te kijken. Als ook de portier zijn schouders niet-begrijpend ophaalt, springen de tranen me in de ogen.



Wanhopig probeer ik tolk Jao duidelijk te maken welke waarde dat houten kleinood voor mij heeft. Tevergeefs.



Bettine Vriesekoop (1961), oud-tafeltennisser en journalist. Ingekort fragment uit: Heimwee naar Peking. Thomas Rap, 1994.