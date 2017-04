Don't Talk Just Kiss: popsongs als advies

De titel ontleende Kraft aan Frank Zappa's gelijknamige song uit 1974, die draait om een nonsensicaal advies aan Eskimokindjes: 'Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow.' Don't Eat the Yellow Snow werd een bestseller bij BIS Publishers in Amsterdam, dat er 18 duizend stuks van verkocht.



Nu is er het vervolg: Don't Talk Just Kiss, opnieuw een bundel met uit popsongs geviste adviezen, bedoeld als opsteker in tijden van relationele malheur. De titel, naar de tophit van het Britse duo Right Said Fred, is op het omslag nog tamelijk discreet in wit op grijs uitgevoerd, maar de hardroze hanepoten binnenin bespotten alles waar de Univers en Helvetica zo keurig voor in de houding staan.



Toepasselijke quote op pagina 36: Boys Will Be Boys (The Hooters met Cyndi Lauper).