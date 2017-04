De smiley is niet stuk te krijgen.

Dat is één versie van het verhaal. Er zijn historici die de oorsprong elders zoeken, in een pr-campagne van radiostation WMCA, een reclame van de Buffalo Steam Roller Company of zelfs een krabbel in een 18de-eeuws handschrift. Dat het copyright sinds 1972 wordt geclaimd door de Smiley Company van de Fransman Franklin Loufrani is al net zo'n twistpunt.



De smiley heeft zelf geen last van het gekrakeel - zoals blijkt uit de vele omslagen waarop het lachebekje blijft verschijnen, al dan niet in ironische vorm. Het jongste voorbeeld is Now We Are 40 - Whatever Happenend to Generation X?, waarin Tiffanie Darke zich afvraagt wat er is geworden van de eighties generatie die opgroeide met acid house en britpop.