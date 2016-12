De Sir Edmund Award voor het avontuurlijkste ontwerp van 2016 gaat naar...

Wie het nummer draait, hoort: 'Hallo, ik ben de cover van nY 31'

Sindsdien rekt het duo de definitie van wat een cover is met elk nummer weer wat verder op. Aflevering 28, gewijd aan 'leven in tijden van bestaansonzekerheid', volstond met een gedeconstrueerde smiley. Nummer 29, 'vooruitzichten in een tijd waarin de toekomst zich gesloten heeft', kreeg een inktzwart reliëf met nullen en enen: 00011101 (ofwel 29 in computertaal). nY 30 wist het omslag geheel te elimineren: de tekst over 'het einde en de erfenis van de avantgarde' begon patsboem voorop.



Meer conceptueel vuurwerk biedt de net verschenen nY 31, over luisteren als de 'fluisterende muze (m/v/x) van de poëzie'. De cover vermeldt alleen 'voor cover, tele-foneer naar +32475408924'. Wie het nummer draait, hoort onder meer dit: 'Hallo, ik ben de cover van nY 31, gemaakt van lichtgrijs sulfaatkarton. Ik meet 190 op 260 mm wanneer ik open lig. Laat je me weten wat je van me vindt? Na de beep.' Briljanter zagen we het niet, in 2016.