De nieuwe Franse president verovert ook de boekhandel

'Sinds zijn kindertijd is Macron altijd uitverkoren. Hij werd gekozen, aangewezen en erkend als de beste', schrijft Fulda. Toen hij de zakenbank De Rothschild had verruild voor het Elysée, circuleerde zijn naam binnen de kortste keren op de Parijs redacties. 'Deze man moest je kennen. Zo briljant, zo sympathiek, zo benaderbaar', aldus Fulda. Macron bleef maar stijgen. Zijn vijanden zeiden dat hij in een luchtbel zat, maar nu zit hij in het Elysée, terwijl zij in de touwen hangen.



Plato formuleerde het ideaal van de koning-filosoof. Het bestuur moest worden overgelaten aan de knapste koppen. Emmanuel Macron is bijna een laboratorium-experiment voor deze gedachte. Hij heeft het allemaal overdacht, nu mag hij het in de praktijk brengen.