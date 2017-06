De methode Bibeb: een closeread van haar beroemde interview met Reve

Het was haar beste interview. Dat vond Bibeb zelf van het gesprek met Gerard Reve dat ze in 1964 voerde. Niet eerder was de schrijver, die toen nog als Gerard Kornelis van het Reve bekend was, zó persoonlijk geïnterviewd, had hij zo veel prijsgegeven over zijn angsten, driften, worstelingen en verlangens. Het stuk kwam zelfs 'te dichtbij', vond Reve, die wilde voorkomen dat het werd opgenomen in de bundel Bibeb & VIP'S (1966).