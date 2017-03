De held van Waterloo duelleert

Ik meen dat de hertog hem niet had moeten uitdagen. Het is erg onvolwassen

De hertog loste een schot en miste, waarna Winchilsea zijn schot in de lucht vuurde. Hij haalde meteen de brief uit zijn zak die sindsdien is gepubliceerd, waarin het woord 'excuses' echter ontbrak. De hertog las de brief en zei dat hij niet volstond. Lord Falmouth zei dat hij niet was gekomen om over woorden te twisten en dat hij bereid was om in elke aanvaardbare term verontschuldigingen aan te bieden, waarop het woord 'excuses' ter plekke werd toegevoegd.



Daarop lichtte de hertog zijn hoed, zei 'goedemorgen, heren', besteeg zijn paard, en vertrok. Ik meen dat de hertog hem niet had moeten uitdagen. Het is erg onvolwassen.



Sir Charles Greville (1794-1865), Britse hofdignitaris. Ingekort fragment uit Greville's England. The Folio Society, 1981.