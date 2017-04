De gedichten en het leven van Wim Brands

Altijd onrustig was hij. Op Wim Brands stond geen maat. Als je hem in de supermarkt tegenkwam, kon je je boodschappentas maar beter even op de grond zetten. Liet hij je een nieuw gedicht lezen, dan was hij niet te beroerd om prompt uiteen te zetten wat er zo goed aan was. De omgang met collega's viel hem vaak zwaar, en dat was geheel wederzijds.



Narrig, drammerig, oeverloos in het klagen en het ongevraagd verstrekken van adviezen.