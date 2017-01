De favoriete kroeg van de Ierse bingedrinker

Toch is er één Italiaanse schrijverskroeg die ver boven de rest uitsteekt, al was het maar omdat er daadwerkelijk geschreven werd. Namelijk de Pasticceria Pirona in Triëste waar aan de marmeren tafelbladen het meest onuitgelezen boek ooit ontstond: Ulysses van James Joyce.



Nu is het bekend dat Joyce niet vies was van een borreltje. Toen hij in 1904 arriveerde in Triëste zei hij zijn vrouw even voor het station te wachten terwijl hij een slaapplek zou regelen. Pas uren later kwam hij bont, blauw, bezopen en berouwvol terug nadat hij in een kroeggevecht was beland, was gearresteerd en weer vrijgelaten dankzij bemiddeling van het Britse consulaat.

Pas uren later kwam hij bont, blauw, bezopen en berouwvol terug nadat hij in een kroeggevecht was beland