De betere roadcolumn is ongemotoriseerd, het is immers maar een kort stukje

Je hebt roadmovies, je hebt roadnovels, maar wat weinigen weten is dat je ook roadcolumns hebt. Zoals deze, bijvoorbeeld. Ik moest als de bliksem naar de Stopera, voor een opera, met mijn opa - dat zou aardig zijn om te schrijven, maar helaas is mijn opa dood.



Ik ging met Max, mijn collega, die weliswaar 70 is, maar dat is het nieuwe 40. Ik ben verdomme vijf jaar ouder. Te laat komen zou dus onvolwassen zijn, bovendien kom je er gewoon niet meer in. Het is geen Pinkpop, waar je wanneer je wilt je tent mag opzetten en nog wat rollen in de modder.