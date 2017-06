Cultuurblog - Michael Nyqvist (56) kreeg vooral bekendheid met Millennium-trilogie

Nieuwe Dan Brown in Spanje

Boekomslag Dan Browns nieuwst boek Oorsprong. © . In 2009 sprak de Volkskrant met de succesvolle schrijver over de afwijzing van zijn eerste boek, nauwkeurige research en zijn verleden als popmuzikant.

Jeruzalem? Athene? Of - en daar hoopte zijn Nederlandse uitgever stiekem een beetje op - misschien toch Amsterdam? Er werd de afgelopen maanden flink gespeculeerd over de locatie waar Dan Brown zijn nieuwste boek zou situeren. Dinsdagmiddag kwam aan al dat gegok een einde. Robert Langdon gaat in Browns nieuwste boek puzzelen en spannende avonturen beleven in Spanje. Om precies te zijn: in Madrid, Barcelona, Sevilla en Bilbao, de stad van het Guggenheim Museum.



Titel en omslag van het nieuwste boek van de auteur van De Da Vinci Code en Het Verloren Symbool werden ook bekend gemaakt door zijn Amerikaanse uitgever Doubleday. Kort en bondig: Origin. De Nederlandse uitgeverij Luitingh-Sijthoff maakt er Oorsprong van. De thriller zal wereldwijd op dezelfde dag verschijnen, op 3 oktober.



Uit het persbericht: ‘In deze steden belandt Langdon op het kruispunt van de twee vragen die de mensheid al eeuwenlang bezighouden: Waar komen wij vandaan? Waar gaan wij naartoe?’



Over het verhaal wordt verder nog weinig verteld. In Oorsprong vormt Brown ‘een mozaïek van codes, wetenschap, religie, geschiedenis, kunst en architectuur tot een razend spannende thriller’. Hij geeft daarmee ‘een frisse draai aan de stijl die zijn handelsmerk werd’. Moderne kunst en innovatieve technologie zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Nog een citaat: ‘Hiermee wordt aan zijn schrijverschap een nieuwe dimensie toegevoegd’.



Brown (1964) werd in 2003 wereldberoemd - en schathemeltjerijk - met zijn boek De Da Vinci Code, waarin hoogleraar religieuze symboliek Langdon op zoek gaat naar de Heilige Graal. Nadien verschenen van de Amerikaanse auteur nog bestsellers als Het verloren symbool en Inferno. Plaatsen van handeling waren in die boeken Italië, Parijs, maar ook Washington. Voor zijn nieuwste boek kwam Amsterdam even in beeld. Fans dachten een vingerwijzing te zien aan Browns bezoekjes aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam, die werd gesticht door voormalig zakenman Joost Ritman.



In deze bibliotheek zijn zeldzame filosofische, religieuze en esoterische boeken uit de 15de eeuw tot heden te vinden. Brown deed er onder meer inspiratie op voor zijn boeken Het verloren Symbool en Inferno. Vorig jaar schonk hij de bibliotheek 300 duizend euro.



Zijn vrouw Blythe heeft nog een andere band met Nederland: Ze is gek van Friese paarden. Het stel is mede-eigenaar van de Historic Runnymade Farm, een Friese paardenstoeterij in New Hampshire.



Maar jammer voor zijn Nederlandse fans, het vijfde avontuur van Langdon speelt zich dus niet af in Amsterdam of Friesland, maar in Spanje. Op de trailer wordt helaas nog maar bitter weinig onthuld over het verhaal. Meer dan de cover krijgen we eigenlijk niet te zien.



De thrillers van Dan Brown zijn in 56 landen uitgegeven en er werden wereldwijd al meer dan 200 miljoen boeken van hem verkocht. Alleen al in Nederland en België zijn meer dan 5 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan.