Cultuurblog - Inktspotprijs gered dankzij nieuwe sponsors

Jay Z geeft overspel toe op plaat

Jay Z heeft eindelijk een muzikaal antwoord op het openhartige album Lemonade van zijn vrouw Beyoncé. Op zijn nieuwe plaat 4:44 geeft de rapper toe dat hij haar heeft bedrogen en biedt hij meermaals zijn excuses aan. De gelijknamige track 4:44 is volgens Jay Z de belangrijkste van het album. 'Het is de kern van de plaat', aldus de rapper tegen iHeartRadio. 'Ik werd letterlijk om 4:44 uur in de nacht wakker om dit nummer te schrijven. Het werd direct de titel van het album. Het is zo'n krachtig lied en ik geloof dat het een van de beste nummers is die ik heb geschreven.'



In het nummer geeft Jay Z toe dat hij voor en tijdens zijn huwelijk met Beyoncé in de fout is gegaan. Ook in andere nummers als Family Feud en Kill Jay Z komt het terug. Zo refereert de rapper aan het liftincident met Beyoncé's zus Solange en aan 'Becky with the good hair', waar Beyoncé eerder over zong op Lemonade. Op het MET-Gala in 2014 viel Solange Jay Z aan terwijl ze in de lift stonden.



Al langer deden vele verhalen de ronde over een huwelijkscrisis tussen Beyoncé en Jay Z. Die werden versterkt toen Beyoncé vorig jaar april plots Lemonade uitbracht. Daarop zong de popster een aantal keer over een overspelige partner.



Neem de tekst ‘You can taste the dishonesty / It's on your breath as you pass it off so cavalier’ (uit het nummer Pray You Catch Me). Maar ook: ‘Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight / I smell your secrets and I'm not too perfect to ever feel this worthless / How did it come down to this, going through your call list? / I don't wanna lose my pride but I'm a fuck me up a bitch (uit (Hold Up). En: ‘This is your final warning / You know I give you life / If you try this shit again you gon' lose your wife (uit Don't Hurt Yourself).



De voormalig Destiny's Child-zangeres bevestigde noch ontkende dat de teksten over Jay Z gaan. Moeder Tina Knowles vertelde dat Beyoncé in een aantal nummers op Lemonade inderdaad zingt over vreemdgaan en de pijn die dit veroorzaakt. Maar ook zij repte met geen woord over Jay Z. 'Het kan over ieders huwelijk gaan. Als je goed luistert, gaat het over hoop en bevrijding.’



Al snel gingen de geruchten dat de verwijzing naar eventuele huwelijksproblemen op Lemonade niet meer dan een publiciteitsstunt was om de verkoop Beyoncé's plaat te stuwen. De biecht van Jay Z op 4:44 werpt echter weer de nodige twijfels op.



Hoe dan ook, het huwelijk tussen Jay Z en Beyoncé lijkt intussen in rustiger vaarwater met de geboorte van hun tweeling afgelopen maand. De twee hebben samen ook een dochter van 5: Blue Ivy.