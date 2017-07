Cultuurblog - Gangnam style verliest YouTube-record aan See you again

Brief Tupac aan Madonna onder de hamer

Een brief die de in 1996 vermoorde rapper Tupac Shakur ooit schreef aan Madonna wordt deze maand geveild in New York. In de brief legt 2Pac vanuit de gevangenis uit waarom hij geen relatie kan hebben met de Queen of Pop.



‘Voor jouw carrière is het niet erg om met een zwarte man gezien te worden. Het zou je juist ruimdenkender en spannender maken’, schrijft de Amerikaanse rapper, bekend van hits als Changes, Dear Mama, Hit 'Em Up en natuurlijk California Love. ‘Ik moet aan mijn eigen imago denken. Ik zou veel mensen teleurstellen’, aldus 2Pac. ‘Het is niet mijn bedoeling geweest om je te kwetsen.’



Madonna en Tupac Shakur beleefden rond het jaar 1994 een kortstondige romance. De zangeres biechtte de liefdesaffaire pas twee jaar geleden op tijdens een interview met de populaire Amerikaanse radio-dj Howard Stern. Dat ging eigenlijk per ongeluk. De geruchten over de liefdesaffaire waren er al jaren en ook in de biografie Madonna: Like an Icon uit 2007 was de romance tussen 2Pac en Madonna ter sprake gekomen.



Maar de bevestiging kwam onverwachts van Madonna zelf toen zij verhaalde over een geruchtmakend tv-optreden bij de late-nightshow van David Letterman. ‘Ik was in een rare bui die dag. Ik date toen Tupac Shakur en hij jutte mij op en zette mijn leven op z’n kop. Dus toen ik te gast was bij de show voelde ik me erg gangsta'. aldus Madonna.



De liefdesaffaire tussen Tupac Shakur en Madonna komt ook aan bod in de eerder dit jaar verschenen biopic All Eyez On Me over de hoogte- en dieptepunten uit het leven van de legendarische rapper. 2Pac werd op 7 september 1996 in Las Vegas onder vuur genomen. Veertien kogels raakten zijn zwarte BMW. Een kogel trof 2Pac in de borst en doorboorde zijn long. Een verwonding waar hij zes dagen later aan zou overlijden.



De brief van Tupac Shakur aan Madonna moet op de veiling in New York een flink bedrag opleveren. Het startbod bedraagt 100.000 dollar (ruim 88.000 euro).