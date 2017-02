Culinaire geschiedenis is in opkomst: drie nieuwe titels

Marco Polo die de pasta naar Italië bracht? Catharina de Medici die de basis legde voor de Franse keuken? Lang waren het verhalen die overgeschreven en nagebauwd werden zonder dat iemand zich er druk over maakte. Culinaire geschiedenis was geen onderwerp, ook niet voor historici, zodat niet-kloppende anekdotes, giswerk en onzin een slepend leven konden leiden.



Maar het tij is aan het keren. In de Angelsaksische wereld is food history al decennia een studierichting. En ook in Nederland neemt de belangstelling toe. In 2015 verscheen al het voortreffelijke Kleine geschiedenis van de Nederlandse keuken van Jacques Meerman - die zo klein niet is.