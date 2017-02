Britten smullen van nostalgie en satire met heruitgaven kinderboeken

De Vijf zijn weer op avontuur. Dit keer niet in een bespookt kasteel of in een woud waar ze zoeken naar een schat op de bodem van een meer, maar op Kirrin Island dat verwikkeld is in een onafhankelijkheidsstrijd.



Uit woede over de uitslag van het EU-referendum wil George dat het onbewoonde eilandje voor de kust van de familieboerderij in Dorset zich afscheidt van Groot-Brittannië. Julian, een Brexiteer, vindt het een bespottelijk idee, denk alleen al aan de visserijrechten, en krijgt milde steun van Anne.