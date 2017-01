Britse doorbraak voor Nederlandse schrijvers

'We mogen niet rusten tot meer Nederlandse fictie onze kant op komt.' Zo besloot The Guardian vorige week een bespreking van The Penguin Book of Dutch Short Stories, een bloemlezing door wijlen Joost Zwagerman die eind november is uitgekomen in Engeland. In deze dwarsdoorsnede van de Nederlandse literatuur uit de afgelopen eeuw is werk te lezen van onder anderen Nescio, Cees Nooteboom, Manon Uphoff, Marcel Möring en Joost de Vries.



Is er sprake van een opleving van het Engelse taalgebied voor Nederlandse schrijvers?