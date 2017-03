Blunderen bij een galadiner in het Winterpaleis

Ik had geen enkel excuus voor mijn weigering

Op een diner à la Russe gaat het gebraad namelijk rond en bedien je jezelf, en dat neemt meer tijd in beslag dan een hoofdknik tegen een bediende ten teken dat hij het gerecht neer kan zetten. Ik beging een grote blunder door 'nee' te zeggen tegen een grote vis. Het was een sterlet, een vis die op een aal lijkt en erg smakelijk is. Helaas liet ik hem dus passeren, wat door de tsaar en de grootvorst werd opgemerkt.



Het is een bijzonder Russisch gerecht; ik voelde dat ik er iets van had behoren te nemen en ik had geen enkel excuus voor mijn weigering.



Lady Hariot Dufferin (1843-1936), echtgenote van de Britse ambassadeur Lord Dufferin. Ingekort fragment uit My Russian and Turkish Diaries, 1916.