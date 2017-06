Bent u familie van de beroemde regisseur?

Vaak, als ik een cheque wil verzilveren of mijn creditcard laat zien, vragen mensen me of ik toevallig familie ben van Francis Ford Coppola.



Soms zeg ik dat ik met hem getrouwd ben. Dan veranderen ze voor mijn ogen. Ze beginnen nerveus te glimlachen, vergeten me mijn geld of mijn pakje te geven. Volgens mij zie ik er nogal gewoon uit. Ik draag sweaters en rokjes en laarzen. Misschien hadden ze een Playboy-bunny of iets dergelijks verwacht.



Vorig jaar ging ik een Honda kopen en de verkoper was één en al verveelde routine. Tot hij het contract opstelde en mijn achternaam zag, toen raakte hij in vuur en vlam.