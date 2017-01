Al jaren ben ik aan het zoeken naar Lien uit 'De walgvogel'

Op een zonovergoten lentedag in 2014 heeft de biografie me bijna omgebracht. Dat zit zo. Al jaren ben ik aan het zoeken naar Lien. Zij is de tragische heldin uit Wolkers' roman De walgvogel. Ik zou haar zielsgraag willen spreken en ontmoeten. Nu ben ik niet van de straat. Ik weet ook wel dat Lien een mythische liefde is, het ultieme Wolkersmeisje, een fantasie voor wie een aantal meisjes in het leven van de jonge Jan model hebben gestaan. Anneliese Steenvoorden en Rietje Kreuger, bijvoorbeeld.



Over Rietje heeft Wolkers tegen me gezegd: 'Ze was zo mooi als een engel van Leonardo da Vinci.