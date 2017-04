Al in de 18e eeuw werd met dedain gesproken over beurshandelaren in Londen

In de boeken van Charles Dickens wordt de City geassocieerd met lommerds en werkhuizen voor schuldenaren

The Square Mile is altijd de plek geweest waar het geld wordt verdiend, maar auteurs zagen vooral de schaduwzijden van het oudste gebied in Londen. In William Thackeray's Vanity Fair hekelde Becky Sharp de vulgariteit van de City-werkers, terwijl ook in Jane Austens Pride and Prejudice met dedain wordt gesproken over de handelaren. In de boeken van Charles Dickens wordt de City geassocieerd met lommerds en werkhuizen voor schuldenaren, een plek waar het in december om 3 uur 's middags al donker is, zoals in A Christmas Carol.



Positiever zijn schrijvers van oudsher over het West End, terwijl Midtown, waar wijken als Holborn en Clerkenwell onder vallen, altijd het decor is geweest van criminaliteit. Hoewel Londen in die eeuwen rap groeide werden de buitenwijken genegeerd door schrijvers, al was Dickens een pionier door Camden Town te benutten als plaats van handeling. Tegenwoordig ziet de literaire kaart er anders uit. Als de onderzoekers niet waren gestopt bij het begin van de 20e eeuw, zouden ze hebben ontdekt dat juist de wijken rond het centrum populair zijn.