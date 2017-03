'Opiniestukken op Facebook verdwijnen in lawine van informatie'

Geert Wilders wordt maar een enkele keer genoemd en ook Donald Trump moet het doen met slechts een paar vermeldingen. In Als dit zo doorgaat, een verhalenbundel waarin 24, merendeels bekende schrijvers zich grofweg lieten inspireren door het populisme, wordt de actualiteit overstegen.



Actieliteratuur zou het genoemd kunnen worden. De bijbehorende strijdkreet getuigt van grote ambitie: 'Let's make literature great again, with all the best words!'



Samensteller is Auke Hulst, schrijver (Slaap zacht, Johnny Idaho, En ik herinner me Titus Broederland) en muzikant.