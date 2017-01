'Ik word omringd door heel goede, jonge schrijvers'

Leesclub le Monde De eerste editie van Leesclub Le Monde vindt plaats op 29 januari 2017 om 11.00 uur in Paradiso in Amsterdam. Bij iedere editie is ook een vast leespanel aanwezig bestaande uit Maarten Westerveen, Babs Gons en Caspar van Gemund. De Volkskrant is mede-organisator. Voor meer informatie en kaartverkoop: volkskrant.nl/kijkverder.

'Sociale situaties worden in dit boek heel precies ontleed: wat gebeurt hier, wat voelt iedereen hier? In dezelfde scène in de trein zitten ook een oudere vrouw en een jongen, twee vreemden voor elkaar. Een meisje komt binnen en is heel aanwezig, waardoor de oudere vrouw en de jongen meteen een soort bondgenoten worden. Het meisje geeft dan een snoepje aan de jongen, waardoor de jongen ineens denkt: o, dit is raar, nu zit ik in het team bij het meisje. De oudere vrouw, die 30 seconden daarvoor nog bondgenoot was, is nu de ander geworden. In dit soort precieze beschrijvingen is Sindelka een meester.



'Toch ben ik het niet met alle positieve kritieken eens. Sindelka wordt geroemd om zijn vlijmscherpe cultuurkritiek. Over porno schrijft hij: alle mannen waren bodybuilder, alle vrouwen anorectisch. Ik vind dit niet origineel en geen vlijmscherpe cultuurkritiek. Sowieso weet ik niet of een scheidslijn bestaat tussen vlijmscherpe cultuurkritiek en cynisme.'