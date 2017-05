'Geleen? Nooit naartoe gaan!'

's Morgens om 5 uur wakker en koekoek. 8 uur ontbeten. Berg af en rechtsom weer op naar hooger punt, waar ook de Maas in het panorama was. Bedekte lucht, waaronder prachtig de vallei, doch horizon ietwat beperkt, maar even België in.



Naar beneden, tot even voor het Julianakanaal gewandeld, prachtige fantastisch groote roodbloeiende boomgaard, boomen op gras, oneindig groene haag er om en de toren van Geulle er achter. Geen tijd om de Maas te halen.



Bij tienen busje naar Maastricht, wat gegeten in station, lelietjes van dalen gekocht. Bus half elf naar Noorbeek, bekende route, maar veel uitgebloeid. In Noorbeek geen kop koffie te krijgen, gauw terug naar Maastricht.