Tot half een 's nachts zond de CBS-tv een programma zonder reclameblokken uit over King, met een overzicht van zijn leven en details over zijn dood. Hij was beschoten toen hij 's avonds over het balkon leunde van zijn kamer in het Lorraine Motel in Memphis. De politie is op zoek naar een blanke man die na de schietpartij wegreed in een Mustang.



Een blanke man! Mijn god! Meer nog dan de moord op president Kennedy is de moord op Dr. King een breekpunt in de Amerikaanse geschiedenis. De gespannen relatie tussen blank en gekleurd Amerika zal nog veel erger worden. De moord zou militante zwarten in de kaart kunnen spelen. Geen mens weet wat ons nog te wachten staat.