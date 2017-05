Zwembadmanager: 'Soms zou ik willen dat ik hier de ME kon inzetten'

De samenleving verandert en verhardt, dat zien we weerspiegeld in zwembad Zuiderpark Rabin Baldewsingh, wethouder Sport in Den Haag

Drie jaar nadat de gemeente Amsterdam besloot de pasjes in het De Mirandabad in te voeren, volgt nu Den Haag. De gemeente kondigde woensdag aan in alle zeven gemeentelijke baden een vergelijkbaar pasjessysteem in te voeren. Aanleiding is een anonieme brief die (oud-)personeelsleden van het Zuiderparkbad onlangs over het bad schreven. Het zou een 'oorlogsgebied' zijn, vooral door toedoen van een groep jongens met een Turkse of Marokkaanse afkomst.



Jonge vrouwen worden er 'wekelijks' aangerand in de wildwaterbaan, die, zo valt in de brief te lezen, inmiddels bekendstaat als de 'aanrandkreek'. Het personeel wordt er volgens de schrijvers dagelijks uitgescholden en bespuugd, de medewerkers zouden zelfs zijn mishandeld ('vuistslagen in het gezicht') en bedreigd.



De werkelijke situatie is, volgens wethouder Rabin Baldewsingh (Sport) 'genuanceerder', maar is er wel degelijk iets aan de hand. In ruim twee jaar tijd werden er bij de politie 48 incidenten in het Zuiderparkbad geregistreerd, waaronder tien aanrandingen en andere zeden-incidenten.



'De samenleving verandert en verhardt', schrijft Baldewsingh in een brief aan de gemeenteraad, 'dat zien we weerspiegeld in zwembad Zuiderpark.'