Zware Duitse bommen weer even dagelijkse kost

Tijdens de explosie is enkel een harde knal te horen. De grond trilt als de bom ontploft. Mist heeft het land veranderd in een wit vlak. Even verderop explodeert een 500 kilo wegende Duitse bom onder een bult zand. Maar door de mistflarden is alleen wat vliegend zand te zien.



De ontplofte bom is gevonden in het akkerland in Rijsenhout, waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog een schijnvliegveld hadden aangelegd. Op de landingsbaan stond een houten vliegtuig dat met een kabel heen en weer werd getrokken, zodat het vanuit de lucht leek op een echt vliegveld.