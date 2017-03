Zo probeert de EU de migratiestroom te stoppen nu de bootjes weer aankomen

Smokkel stoppen

Migranten worden in mensonterende omstandigheden vastgehouden in 'getto's'

Door de Sahel trekken al sinds mensenheugenis illegale migranten uit Afrika richting het noorden, maar pas sinds de opkomst van islamistische terreur in de regio is mensensmokkel een volwassen industrie geworden. Na de val van de Libische dictator Kadhafi in 2011 kregen smokkelaars vrij spel tot aan de stranden van de Middellandse Zee. Omdat er in Libië nog geen stabiele regering zit waarmee afspraken kunnen worden gemaakt, wordt nu vooral geïnvesteerd in buurland Niger. Dat land kreeg 610 miljoen euro aan hulp als het zou meewerken aan het stoppen van de migrantenstroom.



Inmiddels zijn met hulp van de EU honderden grensbewakers en douanebeambten getraind en heeft Niger een nieuwe anti-smokkelwet aangenomen. Als gevolg van de strengere maatregelen is de mensensmokkel in hét smokkelknooppunt in de woestijn, Agadez, volledig ondergronds gegaan. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat migranten in mensonterende omstandigheden worden vastgehouden in 'getto's' en nu meer risico lopen om in de woestijn te sterven doordat smokkelaars zich gedwongen zien gevaarlijker routes te kiezen om in Libië te kunnen komen.