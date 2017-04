Ziekenhuis uit rode cijfers door huur operatiekamer Siemens

Sjors Linssen, manager zorg bij financieel adviesbureau EY Montesquieu, spreekt dat tegen. 'Als je kredietwaardig bent, is het goedkoper om zelf te bouwen. Het voordeel van huren is dat het ziekenhuis van het leegstandrisico af is, maar desondanks is dit op lange termijn toch duurder.' Een woordvoerder van het ziekenhuis beaamt dit, maar zegt: 'In onze financiële situatie was dit een mooie uitweg.'



Het ziekenhuis voelt zich niet gevangen in het Siemens-contract. 'Na tien jaar hoeven we niet per se verder met Siemens. We kunnen dan gewoon zelf beslissen wat we met de operatiekamers willen. We kunnen het gebouw terugkopen.' Daar moet het ziekenhuis dan wel de middelen voor hebben. 'We zijn daarom ook blij dat we weer uit de rode cijfers zijn.'