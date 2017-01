Zeven arrestaties voor diamantroof Schiphol in 2005

72 miljoen dollar

De buit, bestaande uit diamanten en sieraden, had een waarde van circa 72 miljoen dollar. Direct na de diefstal werd een deel ervan teruggevonden in een vluchtauto. De rest van de gestolen spullen - met een waarde van 43 miljoen dollar - wordt nog steeds vermist.



Een jaar geleden kreeg de marechaussee nieuwe informatie over de zaak, aldus een woordvoerder. Het onderzoek van het team dat bij de marechaussee belast is met zware criminaliteit leidde vrijdag en zaterdag tot zeven arrestaties. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Direct na de roof bestond het vermoeden dat de overvallers hulp van binnenuit kregen, omdat het vrijwel onmogelijk was zonder toegangspas of met een auto met een onbekend kenteken het vrachtplatform te betreden. Of er (oud-)medewerkers van de KLM of Schiphol bij de arrestanten zitten, kon de woordvoerder echter nog niet zeggen.