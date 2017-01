Zelfmoord na beelden diefstal: te zwaar middel ingezet?

Hoogleraar Van Erp denkt daar anders over. 'Justitie moet niet alleen afwegen of er andere manieren zijn om verdachten op te sporen, maar ook of het uitzenden van beelden proportioneel is.' Volgens haar schuift justitie hierin steeds verder op. 'Tot 2009 stond in de regelgeving dat dit het laatste redmiddel moest zijn: alles moest zijn geprobeerd. Nu is die eis losgelaten. Het criterium is nu dat op het misdrijf tenminste een voorlopige hechtenis moet staan. Maar dat geldt voor bijna alle delicten.'



Een tweede eis is dat het opsporingsbelang in verhouding staat tot het schenden van de privacy. In vergelijkbare zaken wordt daar anders over geoordeeld, zegt Van Erp. 'Een half jaar geleden speelde een vergelijkbare zaak in Oldenzaal waarbij iemand in de Jumbo een portemonnee heeft meegenomen. Toen heeft het Openbaar Ministerie alleen aangekondigd dat die beelden er waren, en dat die persoon zich moest melden. Ik weet niet hoe dit is afgelopen. Verder hadden ze ook kunnen besluiten om het gezicht op het filmpje eerst te blurren.'