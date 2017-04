Zeker tien gemeenten proberen homo-ontmoetingsplaatsen te ontmantelen

Seks in de buitenlucht is niet wettelijk verboden, 'schending van de eerbaarheid' wel

Precieze cijfers over het aantal homo-ontmoetingsplekken zijn er niet. Op de site van Platform Keelbos worden 271 locaties genoemd, maar niet duidelijk is of die allemaal nog worden bezocht. Een kaartje op de homowebsite Digigop.nl toont tientallen plekken verspreid over het land waar mannen elkaar ontmoeten voor seks en sociale contacten.



Homo-ontmoetingsplekken bestaan al eeuwen, maar veel gemeenten worstelen er nog altijd mee. Seks in de buitenlucht is niet wettelijk verboden, 'schending van de eerbaarheid' wel. Dat betekent in de praktijk dat seksuele activiteiten in bijvoorbeeld bosjes zijn toegestaan zolang ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.