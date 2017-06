Zeecontainter van Keith Haring voor ruim 1 miljoen euro verkocht

Malca is een van de grootste kenners en verzamelaars van het werk van Keith Haring en Jean-Michel Basquiat. Hij opende in 2015 een expositieruimte op Ibiza. In een voormalige zoutfabriek in natuurgebied Las Salinas toont hij werk uit zijn privécollectie.



Haring beschilderde in 1987 de zijkant van een container van de Channel Surf Club in de Belgische badplaats Knokke. Hij deed dat gratis, omdat hij bevriend was geraakt met de surfers.