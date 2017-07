Ze waren allebei ervaren zeilers, toch ging het mis. Hoe kon de kiel afbreken?

Tegenstrijdige informatie

Het duurt nog tot iets voor half 3 voordat de leiding van de zeilrace zich meldt bij Réjane Gyssens, kapitein van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Er is een schip 'overdue'. Een paar minuten later, om half 3, komt er nog een telefoontje. Het is baggerschip Reynaert. De loods meldt dat hij twee mensen, mogelijk dood, in het water ziet drijven. 'We wisten niet zeker of die telefoontjes met elkaar te maken hadden. Er was veel tegenstrijdige informatie.'



Het baggerschip haalt de mannen uit het water. Even later ziet de loods nóg iets in het water liggen: een zeilboot op zijn kop, met daarop drie mannen. Snel halen ze ook hen aan boord. De drie zijn ernstig onderkoeld, één van hen is nog aanspreekbaar. Hij vertelt dat ze zijn omgeslagen.



Er mist nog een 18-jarig bemanningslid. De reddingsdienst, net bezig met een oefening nota bene in gezelschap van het Belgisch koninklijk paar, besluit grootschalig uit te rukken. Met vijftien boten, twee helikopters en een vliegtuig beginnen ze het gebied af te zoeken. Ook de Nederlandse kustwacht en de KNRM helpen mee. Computers berekenen waar de drenkeling zich kan bevinden. Het zoekgebied wordt meermaals aangepast.