Zangeres en voormalig presentatrice Sandra Reemer (66) overleden

Indisch vrouwtje

In een gesprek met schrijver Robert Vuijsje voor een interviewserie in de Volkskrant ging ze in 2015 dieper in op haar afkomst en welke rol die speelde in haar leven. 'Ik keek in de spiegel en ineens zag ik het: daar zit een Indisch vrouwtje tegenover me, ik ga eens met haar in gesprek. In de jaren ervoor had ik me zo laten meeslepen door het werk en door Hollandser te willen zijn dan Hollands, dat ik nooit had stilgestaan bij de vraag: wie ben ik?'



Ook ging ze in op haar door Jos Brink verzonnen bijnaam 'Kroepoekje'. 'Uit zijn mond vond ik die bijnaam lief, ik wist hoe hij het bedoelde. Het werd minder leuk als andere mensen het ook gingen zeggen. In die tijd bestond internet niet, Jos kreeg postzakken vol brieven dat hij me geen Kroepoekje mocht noemen. Over dat soort taalgebruik is nu meer gevoeligheid ontstaan.'



Sandra Reemer was begin dit jaar nog wekelijks op televisie te zien in De Gouden Jaren, een programma op NPO 1 van Omroep Max waarin 'sterren van weleer' een reis maakten door Indonesië.