Zaltbommel gunt gestrande burgemeester Rehwinkel nieuwe kans

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt Kees Metz

Een dissonant klinkt wel bij de SGP, tweede partij in de raad. 'Hij was niet onze eerste keuze', zegt fractievoorzitter Geert Bok. Maar de partij voegde zich naar de wens van de meerderheid. Bok: 'Als hij er vol voor gaat, kan hij een plekje in onze gemeente verwerven, dat denk ik wel.'



Kees Metz van de ZVV, grootste partij van Zaltbommel, ziet in Rehwinkel 'een krachtige bestuurder' die zich heeft bewezen in het kleine Naarden. 'Daar was hij populair en heeft hij het heel goed gedaan.' Over Groningen zegt hij: 'Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.' Rehwinkel is 'zeer gemotiveerd', meent hij. 'Ik heb het idee dat hij graag terug wil in het openbaar bestuur. En dan niet in een grote gemeente als Amsterdam of Den Bosch. Hij heeft ons overtuigd dat juist het kleinschalige hem boeit.'



Rehwinkel wil zelf niet spreken van een 'opstapje'. 'Ik weet echt nog niet wat er hierna gaat komen. Men kan er verzekerd van zijn dat ik me met hart voor Zaltbommel ga inzetten.'