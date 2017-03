Yad Vashem-onderscheiding: echtpaar Roos riskeerde hun leven voor wat goed was

Tijdens de oorlog bestierden zij aan de Bisschop Bottemannestraat 40 in Alkmaar een onderduikadres voor Joodse medeburgers, dat deel uitmaakte van een familienetwerk. In de avond kwamen hier onderduikers uit de hele stad om gedichten voor te dragen of muziek te spelen. Eerder hadden vier van de zeven broers en zussen van Wim en Annie de Yad Vashem ('Rechtvaardige onder de volkeren') ontvangen - de hoogste Joodse onderscheiding.



Ankie Mulder-Roos (76), een van de vijf kinderen van Wim en Annie, nam de onderscheiding in ontvangst. 'Ze waren zeer arm in materieel opzicht. Maar zeer rijk in spirituele zin', zei ze over haar ouders. 'Er zijn veel redenen voor verzet. Een is uit respect, een andere is uit woede. Maar zij verzetten zich uit religieuze overtuiging. Zij vonden dat ze na de Duitse bezetting eerder God moesten gehoorzamen dan de overheid.'