Dode wolf gevonden langs de A28 in Drenthe

Waar de wolf vandaan komt en of die op eigen houtje Nederland is binnengekomen, is nog niet duidelijk. In 2013 werd, naar later bleek, een doodgeschoten wolf bij Luttelgeest langs de weg gelegd. Een wolf stak in 2015 daadwerkelijk de grens over en werd gesignaleerd in Drenthe en Groningen. Na terugkeer in Duitsland werd het beest later aangereden door een vrachtwagen.



Wolven trekken geregeld vanuit Oost-Europa richting het westen. Duitsland telt honderden wolven.