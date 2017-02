Woensdag spoeddebat in Provinciale Staten over PvdA-politicus Tichelaar

Spoed

Tichelaar had voor het verschijnen van het onderzoek van Dagblad van het Noorden en De Volkskrant de fractievoorzitters al op de hoogte gesteld van een aanstaande publicatie. Hij was van plan om ze maandagavond bij te praten. Dat overleg werd met spoed verplaatst naar zaterdagmiddag.



Tichelaars schoonzus ontving tussen november 2015 en maart 2016 in totaal 3.105 euro voor advies over de herinrichting van de Landschapszaal van Tetrode. De interieurontwerpster die de opdracht eerst had gekregen, werd schadeloos gesteld met 3.500 euro. Ze kreeg van Tichelaar een vervangende opdracht en een brief met excuses.



