Wilders wil weten welke informatie er is gelekt, dan pas weer campagne op straat

'Het is veilig'

Vijf vragen over het lek Faris K. zou via een 'bevriende tussenpersoon' informatie uit opsporingsonderzoeken hebben verhandeld. Hoe gaat het nu verder?

Volgens het kabinet is de veiligheid van alle politici, en dus ook van Wilders, gewaarborgd en zou hij gewoon campagne kunnen voeren. 'Ik begrijp echt wel dat Wilders al heel lang onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen', zegt Stef Blok, minister van Justitie en Veiligheid. 'Maar we zijn er echt van overtuigd dat hij veilig zijn werk kan doen.'



De PVV-leider zegt 'het risico niet te willen nemen.' 'Dat ik geen campagne kan voeren is iets verschrikkelijks, maar het gaat niet alleen om mij. Er komen honderden mensen op deze bijeenkomsten af. Ik hoor vanuit de media steeds nieuwe informatie over de verdachte, en wil nu eerst weten wat er is gelekt en waar dat is terecht gekomen. Deze man ging over mijn veiligheid.'



De publieke optredens van Wilders die op de rol stonden, waren al beperkt: aanstaande zaterdag zou hij gaan flyeren in Volendam, maar dat gaat nu niet door. Welke andere campagneactiviteiten mogelijk worden geschrapt, is niet bekend.