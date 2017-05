Wijkagent ziet veel criminelen die zich onaantastbaar wanen: meer rechercheurs hard nodig

Geloof in blauw op straat

Dit probleem is een regelrecht gevolg van de, in operationeel opzicht, ondoeltreffende organisatie van de Nationale Politie Cyrille Fijnout, hoogleraar rechtsvergelijking

De onderzoekers Van Valkenhoef en Van der Torre spreken van 'een fixatie op geüniformeerde politiemensen'. Ze bedoelen ermee dat de politieleiding heilig gelooft in blauw op straat. Maar blauw kan niet zonder rechercheurs in burger, zeggen de onderzoekers.



In een verklaring als reactie op het rapport spreekt de Nationale Politie van een weerkerend dilemma: 'Wij moeten dagelijks keuzes maken en helaas blijft daarbij ook werk liggen. De vraag die wij moeten beantwoorden is of het toevoegen van meer rechercheurs een oplossing is.'



Volgens de Nationale Politie hebben de basisteammedewerkers al een opsporingstaak en moeten oplossingen uit de lengte of de breedte komen. 'Wij kunnen de totale capaciteit van de politie niet beïnvloeden. Dat is een verantwoordelijkheid van de minister.'