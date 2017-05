Weervrouw Diana Woei deed eindexamen aardrijkskunde: 'Appeltje eitje'

Natuurlijk krijgt Diana Woei een vraag over het weer. In Afrika valt veel meer regen bij de evenaar dan bij de Kreeftskeerkring, staat in opgave 3 van het havo-examen aardrijkskunde. En aan de oostkust van zuidelijk Afrika valt meer regen dan aan de westkust. Hoe kan dat?



Laat neerslag maar aan Diana Woei over: bij de evenaar heerst een tropisch minimum oftewel een lage luchtdruk en stijgende lucht koelt snel af waardoor buien ontstaan. Bij de keerkringen daalt de lucht juist en droogt die uit: weinig regen dus. 'Appeltje eitje', zegt Woei. 'Ik vond het prima te doen. Maar ik ben natuurlijk weerkundige.' En dan heeft ze zelfs even aardrijkskundeles gegeven. 'Het zou ook wat zijn als ik het niet goed had.'



Aardrijkskunde vond ze altijd wel makkelijk. 'Je mocht de atlas erbij houden, daar staat bijna alles al in.' Haar eindexamencijfer? Dat kan ze zich niet meer goed herinneren. Dat geldt eigenlijk voor haar hele middelbare schooltijd. 'Ik deed nooit echt mijn best, alleen het hoogst noodzakelijke. Waarom hard werken als het ook makkelijk kan? Alles was best zolang ik overging.' Die zesjesmentaliteit uitte zich toch keurig in een zeven op de eindlijst, weinig aan de hand dus.