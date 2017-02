Weerbericht: rond het vriespunt

Geleidelijk wint de koude lucht terrein. Dat merken we doordat de oostenwind aantrekt. Met het binnenstromen van koude lucht gaat de neerslag later op de dag over in natte sneeuw. In de nacht naar woensdag zou er een dun laagje sneeuw op de Veluwe en in Limburg kunnen komen te liggen.



De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van net iets boven nul in Groningen tot 6 graden in Limburg.