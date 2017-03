Weerbericht: heel zacht en vochtig

In de loop van de dag breekt af en toe de zon door. Er kan een enkele bui vallen. In het zuiden zijn de wolken waarschijnlijk wat hardnekkiger en kan het ook druilerig zijn. Verder is de lucht heel zacht en vochtig. Het wordt 11 graden in het noorden en 13 in het zuiden. De wind is zuidwest en matig tot vrij krachtig. In de middag wordt de wind westelijk en neemt iets toe; bij zee tot krachtig.



Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog en komen enkele opklaringen voor. Er ontstaat wel makkelijk mist en het is ook tamelijk fris. Landinwaarts zakt het kwik tot rond het vriespunt. Voor de ochtendspits van vrijdag kan dat extra vertraging opleveren. Eerst moeten waarschijnlijk de ruiten worden gekrabd en daarna kan de mist op sommige plaatsen hinderlijk zijn. Vrijdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Geleidelijk verdwijnt de mist en breekt de zon af en toe door. Er is weinig wind.

De nachten zijn niet echt koud; vorst zit er in elk geval niet in