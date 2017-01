We zijn met 17,1 miljoen: waarom onze bevolking zo snel groeit

Gezinnen vertrekken weer uit de steden

De groei in de meeste steden komt vooral door geboorten en immigratie vanuit het buitenland. Het saldo van binnenlandse verhuizingen is - op Rotterdam na - negatief in de grote steden. Dat is een trend die de afgelopen twee jaar is ingezet en die veel te maken heeft met de stijgende huizenprijzen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.



Tijdens de economische crisis zaten veel jonge gezinnen die de stad eigenlijk wel zouden willen verlaten met het probleem dat hun hypotheek 'onder water' stond. Verhuizen zou betekenen dat zij met een schuld zouden achterblijven. Daarom bleven zij vaak noodgedwongen in de stad wonen. Nu de huizenprijzen de afgelopen jaren weer zijn aangetrokken, kunnen zij wel schuldenvrij weg.



Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen in vooral Amsterdam zo hoog dat een groter huis kopen binnen de stadsgrenzen voor de veel gezinnen met kinderen onbetaalbaar is geworden. Zo verlaten ook veel ouders die eigenlijk liever in de stad zouden blijven met lichte tegenzin de stad.



De meeste gezinnen gaan niet ver weg. Zij zijn economisch en emotioneel gebonden aan de grote steden en kiezen dus voor een nieuwe woonplaats die daarmee goed verbonden is. Onder de snel groeiende gemeenten in 2016 zitten dan ook veel plaatsen in de Randstad waar nieuwbouwwijken voor gezinnen zijn neergezet. Zoals Rijswijk, Bloemendaal, Bunnik en Landsmeer.