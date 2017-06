Waternet krijgt de schuld van 'rondvaartsoap', documenten kwijtgeraakt door verlopen WeTransfer-link

Aanleiding voor die straf is een 'geheim' rapport van onderzoeksbureau Deloitte. Daaruit blijkt volgens Kock dat Waternet een administratieve puinhoop heeft gemaakt van de 'gewogen toetredingsprocedure' die de wethouder had opgetuigd om 135 vergunningen voor grote rondvaartboten in lijn met de Brusselse mededinginsregels te herverdelen. Waternet zou onder meer belangrijke documenten zijn kwijtgeraakt door ze te delen via de website WeTransfer.



Dat de uitvoering niet vlekkeloos was, bleek al direct nadat in mei de uitslag van de toewijzing was bekendgemaakt. Zo kregen twee nagenoeg identieke boten die meedongen naar een van de 65 vergunningen voor 'beeldbepalende' schepen door de welstandcommissie een totaal verschillend aantal punten toegekend. Die 'fouten' waren voor Kock aanleiding Deloitte te vragen nog eens nauwkeurig te kijken of de procedure wel netjes was gevolgd.