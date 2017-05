Wat staat Leeuwarden te wachten als Culturele Hoofdstad?

De 56ste moet het volgend jaar worden, de jaarlijkse show van Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging Frisia uit Dokkum. Maar in 2018 is in Friesland alles anders. Dan is provinciehart Leeuwarden namelijk Culturele Hoofdstad van Europa. 'Wij willen extra aandacht vragen voor zeldzame rassen, zoals het Friese hoen kriel', zegt bestuurslid Siep Leegstra. 'Daar zijn er nog maar een paar honderd van. Echt levend erfgoed.'



De ringencommissaris bemant een stand in de foyer van stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, in de hoop geldschieters te strikken voor extra bezoeken met bijzondere kippen aan scholen en verzorgingstehuizen.