Wat gebeurde er bij de aanrijding bij Amsterdam Centraal?

Is de verklaring van de politie aannemelijk?

Ja. 'Een te lage bloedsuikerspiegel betekent dat je hersenen te weinig brandstof krijgen', zegt de Groningse hoogleraar Paul de Vos, die gespecialiseerd is in diabetes. 'Je functioneert aanvankelijk wel, maar met een zeer laag bewustzijn. Pas als de bloedsuiker onder een kritische grens zakt, verlies je je bewustzijn.' Hij maakt met enige regelmaat diabeten mee die vreemd gedrag vertonen en daar na afloop niets meer van weten. 'Je hoeft alleen maar een colaatje te drinken om weer normaal te worden, maar dan moet je wel doorhebben wat er aan de hand is, en dat is helaas juist in die staat lastig.' Het feit dat de man een externe insulinepomp heeft, zegt volgens De Vos dat diens suikerspiegel 'lastig instelbaar' is, 'een zware patiënt'.



De suggestie op sociale media dat de dader misschien Ramadan en suikerziekte zou combineren en daardoor verhoogde kans had op een hypo, zou ook best kunnen kloppen, zegt Eglatine Barents van Diabetes Vereniging Nederland. Hoewel diabeten van hun imam vrijstelling kunnen krijgen van Ramadan, zijn er toch veel die toch meedoen. 'Net zoals veel diabeten beneden de rivieren met carnaval besluiten om veel te drinken.' Als je de bloedsuikerspiegel goed in de gaten houdt, kan dat ook, zegt Barents. 'Maar je moet wel extra goed opletten en bij een te lage bloedsuikerspiegel natuurlijk wel iets eten of drinken.'



De hoge temperatuur van maandag is volgens Barents overigens net zozeer een factor die kan hebben bijgedragen aan een hypo. 'Als het warm is neemt het lichaam insuline sneller op.'