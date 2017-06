Wat doet Buitenlandse Zaken eigenlijk als het 'in stilte' werkt aan een ontvoering?

Zijn eerste prioriteit is contact leggen met de ontvoerders om te weten komen wat ze willen. Dat kan via lokale of regionale tussenpersonen, die al dan niet betaald worden. Ook de kerk kan soms een rol spelen. De onderhandelaar zal allereerst ook willen weten of de ontvoerde nog leeft. Daarbij kan een 'proof of life list' (een bewijs van leven-lijst) een belangrijke rol spelen, mits deze lijst is opgesteld.



Veel professionals die naar gevaarlijke gebieden afreizen, hebben zo'n proof of life-lijst met vragen ingevuld en in bewaring gegeven bij hun werkgever. In de lijst beantwoorden ze persoonlijke, zelf opgestelde vragen waarvan de antwoorden niet op internet zijn te achterhalen. Bijvoorbeeld: wat waren kleur en merk van je allereerste auto? Of: wat is de naam van je eerste konijn? Dus niet: hoe heet je moeder, want dat is vaak wel te achterhalen via internet of sociale media.